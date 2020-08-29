29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meral Akşener’den “Adaylık” açıklaması ve “Dostlar Grubu” açıklaması!

Meral Akşener’den “Adaylık” açıklaması ve “Dostlar Grubu” açıklaması!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2020 09:47
Güncelleme:29.08.2020 09:49
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya “Elbette aday olmayı çok isterim. Millet İttifakı diye bir kavram var biz onun parçasıyız. Elbette karşılıklı konuşularak olacak bir şey.” dedi. Akşener, “Sayın Gül benim arkadaşım, kendisi ile ilgili olumsuz bir düşünceye sahip değilim. 24 Haziran'da gördüğüm şu oldu, Sayın Gül'ü isteyen genelde sol liberal diyeceğimiz dostlar grubu var.” ifadelerini kullandı.
Akşener’den “Dostlar Grubu” çıkışı
Akşener’den “Dostlar Grubu” çıkışı
Türkiye’de aşı denemeleri nasıl olacak?
Türkiye’de aşı denemeleri nasıl olacak?
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!
Oktay'dan AB'ye sert tepki: Samimiyetsizliktir
Oktay'dan AB'ye sert tepki: Samimiyetsizliktir
Doğu Akdeniz'de kritik iddia! Türkiye'den vur emri
Doğu Akdeniz'de kritik iddia! Türkiye'den "vur" emri
O ülke kendini bölgenin valisi olarak görüyor
"O ülke kendini bölgenin valisi olarak görüyor"
Yunanistan Türkiye’nin sabrını zorlamasın
"Yunanistan Türkiye’nin sabrını zorlamasın"
Soylu'dan tepki: Yazıklar olsun
Soylu'dan tepki: Yazıklar olsun
A Haber'de Yunan tacizini yorumladı
A Haber'de Yunan tacizini yorumladı
Türk F-16'ları Yunanistan'ın tacizini böyle engelledi
Türk F-16'ları Yunanistan'ın tacizini böyle engelledi
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme
Yunan tacizi önlendi! Türk F-16'ları...
Yunan tacizi önlendi! Türk F-16'ları...
Daha Fazla Video Göster