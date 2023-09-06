06 Eylül 2023, Çarşamba
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Meral Akşener’de yerel seçim mesajı: 81 ilde aday çıkaracağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerle ilgili konuştu. "İttifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" diyen Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını duyurdu. Akşener, masadan kalktığı sürece ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.