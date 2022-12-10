Meral Akşener’de adaylık açıklaması: Benim için o konu kapanmıştır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ''Benim için kapanmış bir konudur'' diyerek cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını söyledi. ''Kazanacak aday'' vurgusu yapan Akşener bir kez daha Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı işaret etti.

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