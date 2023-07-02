Meral Akşener sıkı pazarlığa hazırlanıyor

Yerel seçimlerde İYİ parti ile CHP arasında sıkı pazarlıklar yaşanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral akşener CHP'yi bu kez kayıtsız şartsız desteklemeyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.