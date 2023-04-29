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Meral Akşener Şanlıurfa’daki seçim çalışmalarına özel uçakla gitti

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 13:02
Cumhurbaşkanlığına ait özel uçaklara satacağını vaat eden Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şanlıurfa’daki seçim çalışmalarına özel uçakla gelmesi dikkat çekti.
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