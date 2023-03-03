Meral Akşener masayı dağıttı!

Akşener'in İYİ Parti'deki ekibiyle 13.30'da başlayan toplantısı sona erdi. Gözler İYİ Parti liderinin açıklamasında. Ve sonunda Türkiye, aylarca gündemi sahte söylemlerle meşgul eden 6'lı koalisyonun "dağ fare doğurdu" neticesinden başka hiçbir şey elde edemediği gerçeğiyle birkez daha yüzleşti. İYİ Parti lideri kritik toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyiz." diyerek masadan kalktığını bildirdi.