06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meral Akşener masaya geri döndü! 6’lı koalisyon toplantısı başladı

Meral Akşener masaya geri döndü! 6’lı koalisyon toplantısı başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2023 15:59
Ankara’da bir otelde yapılan pazarlık sonrası masaya dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıya geldi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kriz sonrası 6’lı koalisyon toplantısı başladı
Kriz sonrası 6’lı koalisyon toplantısı başladı
Otelde aday pazarlığı!
Otelde aday pazarlığı!
Meral Akşener masaya geri döndü!
Meral Akşener masaya geri döndü!
Masadan neden kalktı neden döndü?
Masadan neden kalktı neden döndü?
6’lı koalisyon komedisi
6’lı koalisyon komedisi
Akşener’i ikna edebilirler mi?
Akşener’i ikna edebilirler mi?
Akşener masaya mı dönüyor?
Akşener masaya mı dönüyor?
İmamoğlu ve Yavaş’tan flaş açıklamalar
İmamoğlu ve Yavaş'tan flaş açıklamalar
İYİ Parti’de hareketli saatler
İYİ Parti’de hareketli saatler
CHP Genel Merkezi’nde hazırlık!
CHP Genel Merkezi'nde hazırlık!
Berat Gecemiz mübarek olsun!
Berat Gecemiz mübarek olsun!
Akşener 5’li koalisyonda yok
Akşener 5'li koalisyonda yok
Daha Fazla Video Göster