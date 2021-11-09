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Meral Akşener Lütfü Türkkan’a sahip çıktı, şehit yakını hedef aldı

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Giriş: 09.11.2021 17:43
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan ile ilgili günler sonra sessizliğini bozdu. Grup toplantısında Türkkan'a sahip çıkan Akşener şehit yakınına ise hakaretler yağdırdı. İYİ Parti liderinin şehit ailesine hakaret edilmesini AK Parti'nin provokasyonu olarak yorumlaması geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlattı. Öyle ki Akşener terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşine yapılan hakarete sert tepki göstermişti.
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