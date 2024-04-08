08 Nisan 2024, Pazartesi
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Meral Akşener, Kongrede aday olmayacak! Hangi isimler aday olacak? Kim kimi destekliyor?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Seçim sonuçları kapsamında ödediğim bedele razıyım" diyerek kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Akşener'in kararı sonrası İYİ Parti'de art arda adaylık açıklamaları geldi. İYİ Parti’de neler oluyor? Partide hangi isimler konuşuluyor? Kimler adaylık yarısı verecek? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Cüneyt Bozkurt ile Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.