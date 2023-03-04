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Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 11:27
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Genel Merkezi'ne geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sorusunu yanıtsız bırakan Akşener, sadece 'Teşekkür ederim' diyerek toplantıya girdi.
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