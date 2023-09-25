25 Eylül 2023, Pazartesi
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Meral Akşener ittifaka kapıları kapattı! CHP’li isimlerden Akşener’e yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan yerel seçimlerde ittifaka partisinin kapısını tamamen kapattı. İYİ Parti cephesinde birçok isim Akşener'in tavrını desteklese de parti içinde farklı görüşler de mevcut. Yerel seçimlere ilişkin iyi parti kulislerinde konuşulanları getiriyoruz ekranlarınıza.