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Meral Akşener FETÖ mağduru 4 isim ile böyle reklam yapmıştı!

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Giriş: 26.10.2020 01:39
Eski İYİ Partili Ali Türkşen'in bir canlı yayında söylediği sözler de İYİ Parti içerisindeki FETÖ iddialarını iyice alevlendirdi. Türkşen yaptığı açıklamada Meral Akşener'in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kulllandığını iddia etti. "Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz" dedi.
Meral Akşener FETÖ mağduru 4 isim ile böyle reklam yapmıştı!
Meral Akşener FETÖ mağduru 4 isim ile böyle reklam yapmıştı!
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