11 Ağustos 2023, Cuma
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Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye ne yanıt verecek? 26 Ağustos'ta ne açıklayacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı anımsatarak yerel seçimler öncesi "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi. Bu çağrının ardından gözler İYİ Parti'den gelecek yanıta çevrildi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Gazeteci Mustafa Ertekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.