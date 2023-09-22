Meral Akşener CHP'ye kapıyı bir kez daha kapattı: Blöf yapmıyoruz artık rakibiz! Bu defter kapandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında yerel seçimler öncesi ittifakın devamına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akşener tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarının da altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne yanıt vereceğine yönelik soruya ise Akşener "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...