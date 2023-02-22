22 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meral Akşener Beykoz'da kentsel dönüşüme böyle engel oldu: Organize olalım
Deprem öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefet, deprem sonrası ikircikli bir tutum sergileyerek hükümeti kentsel dönüşüm üzerinden suçladı. Daha önce sol örgütler ile ele ele veren muhalefet, Hatay İskenderun'da 6 mahallenin dönüşümünü yargıya taşıyarak durdurdu. O mahalleler depremde yerle bir olurken, yüzlerce can yitip gitti. Büyük İstanbul depremi öncesi muhalefet benzer bir tutumu Megakent'te de sergiliyor. Beykoz, Tozkoparan ve Esenler'de dönüşüme fren yaptıran muhalefet, ortalığı savaş alanına çevirmişti. Meral Akşener'in Beykoz Tokatköy'e giderek, 'Kentsel dönüşüme karşı organize olma' çağrısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.