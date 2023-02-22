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Meral Akşener Beykoz'da kentsel dönüşüme böyle engel oldu: Organize olalım

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Giriş: 22.02.2023 11:53
Deprem öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefet, deprem sonrası ikircikli bir tutum sergileyerek hükümeti kentsel dönüşüm üzerinden suçladı. Daha önce sol örgütler ile ele ele veren muhalefet, Hatay İskenderun'da 6 mahallenin dönüşümünü yargıya taşıyarak durdurdu. O mahalleler depremde yerle bir olurken, yüzlerce can yitip gitti. Büyük İstanbul depremi öncesi muhalefet benzer bir tutumu Megakent'te de sergiliyor. Beykoz, Tozkoparan ve Esenler'de dönüşüme fren yaptıran muhalefet, ortalığı savaş alanına çevirmişti. Meral Akşener'in Beykoz Tokatköy'e giderek, 'Kentsel dönüşüme karşı organize olma' çağrısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
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