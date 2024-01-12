Meral Akşener başbakanlıktan vazgeçti! CHP’ye “rahata alışmışlar” mesajı

Meral Akşener Adana'daydı. Partililerin, "Başbakan Meral" sloganlarını "başbakanlıktan vazgeçtim" diye karşıladı. Aynı dakikalarda İzmir yönetiminde ise kriz vardı. İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu Genel Merkez tarafından görevden alındı. Duruma tepki gösteren il yönetimi toplu istifa etti.

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