08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meral Akşener 26 Ağustos’ta ne açıklayacak?

Meral Akşener 26 Ağustos’ta ne açıklayacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 10:06
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyon'da önemli açıklamalarda bulunacağını ve bu açıklamaların Türk siyasetinde önemli başlangıç olacağını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’nun umudu şimdi de tüzük değişikliği
Kılıçdaroğlu'nun umudu şimdi de tüzük değişikliği
Akşener 26 Ağustos’ta ne açıklayacak?
Akşener 26 Ağustos’ta ne açıklayacak?
Türk İHA’ları rakip tanımıyor
Türk İHA'ları rakip tanımıyor
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin
"Cep telefonunuzu aradım ama cevap vermedin"
Başkan Erdoğan’ın İstanbul zaferdeki seçim şarkısı!
Başkan Erdoğan'ın İstanbul zaferdeki seçim şarkısı!
CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız
"CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız"
Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz beklentisi
Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz beklentisi
Başkan Erdoğan’dan ‘Akbelen’ algıcılarına mesaj
Başkan Erdoğan’dan ‘Akbelen’ algıcılarına mesaj
HDP’den yerel seçimlerde CHP’ye şartlı destek
HDP'den yerel seçimlerde CHP'ye şartlı destek
Fındık fiyatları belli oldu
Fındık fiyatları belli oldu
Kocaeli’de büyük patlama! A Haber olay yerinde
Kocaeli'de büyük patlama! A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster