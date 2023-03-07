07 Mart 2023, Salı
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Meral Akşener 2. kez masadan mı kalktı? Meral Akşener neden mutsuzdu? A Haber'de değerlendirdiler: Kılıçdaroğlu İYİ Parti'den intikam aldı
72 saatlik krizin ardından koalisyondan kim güçlenerek çıktı? Son toplantıda da kavga mı çıktı? Meral Akşener neden mutsuzdu? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci, Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.