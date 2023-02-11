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Menekşe Tabak 122 saat sonra sağ çıkarıldı

AA
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Giriş: 11.02.2023 10:00
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da Aydın Apartmanı enkazından 70 yaşındaki Menekşe Tabak kurtarıldı.
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