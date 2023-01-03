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Memur zammı ne kadar olacak? Refah payı hariç memur zammı beklentisi yüzde 18,18 oldu

A Haber
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Giriş: 03.01.2023 09:22
TÜİK bugün saat 10.00'da aralık ayı enflasyon oranı için açıklamada bulunacak. TÜİK'in açıklaması sonrası memur enflasyon farkı ile beraber refah payı hariç memur zammı 2023 belli olacak. Temmuz zammı ile beraber memur maaşları yüzde 41,69 oranında yeniden arttı. 2022 yılında memurlar kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam almış oldu. Bu oranın yıllık enflasyonun üzerinde olması dikkat çekti.
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