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Memur ve memur emeklisinin zam oranı! BAĞKUR ve SSK emeklilerine refah payı verilecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 08:47
Güncelleme:03.01.2024 08:58
Memur ve memur emeklisinin zam oranı ne olacak? Toplu sözleşmeden doğan yüzde 15'lik zam oranına enflasyon farkı nasıl yansıyacak? Gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki BAĞKUR ve SSK emeklilerine herhangi bir refah payı sağlanacak mı? İşte haberin detayları…
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