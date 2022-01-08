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Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme! TBMM'deki komisyonda kabul edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2022 14:29
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık ise 2 bin 500 lira olacak. İşte kabul edilen teklifin detayları...
Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme
Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme
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