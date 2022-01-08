08 Ocak 2022, Cumartesi
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Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme! TBMM'deki komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık ise 2 bin 500 lira olacak. İşte kabul edilen teklifin detayları...