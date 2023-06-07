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Memur ve emekliye çifte zam müjdesi! Emekliye bayram ikramiyesi erken yatırılacak

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 08:47
Güncelleme:07.06.2023 08:48
Son dakika haberleri... Memur ve emeklilerin temmuz ayında açıklanacak olan zam senaryoları netleşmeye başladı. İşte enflasyon rakamlarına göre belirlenecek zam oranı tahminleri…
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