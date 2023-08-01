01 Ağustos 2023, Salı
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Memur ve emekliye 2 yıllık toplu sözleşme zammı! Kira ve aile yardımı, doğum izni, ek iyileştirme... İşte zam oranlarına göre yeni maaşlar
Milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü toplu sözleşme görüşmelerine çevirdi. Toplu sözleşmede ilk görüşme bugün saat 14.00'te başladı. Görüşme öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bugün burada halihazırda çalışan ve emekli olan 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-25 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını kamu görevlileri konfederasyonumuz ve 11 hizmet kurulunda kurulu sendikalarımızla yürüteceğimiz müzakerelerin yer alacağı 7. dönem kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerini başlıyorum. Müzakerelerin hayırlara vesile olmasını değerlendiriyorum.” dedi.