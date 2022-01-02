Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? Yılın ilk Kabine'si toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Kabine'nin ana gündeminde memur ve emekli maaşları olacak. Terörle mücadele, iç ve dış siyaset ile koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış da toplantıda ele alınacak konular arasında.

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