14 Temmuz 2023, Cuma
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Memur ve emekli maaş zammı yasalaştı! Emeklilerin maaşına yüzde 25 zam
Emekli ve memur maaş zamlarını düzenleyen torba teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltildi, Emekli aylıklarına da yüzde 25 zam yapılacak. Ayrıca kira artışlarına yüzde 25 sınırı da yıl sonuna kadar uzatıldı.