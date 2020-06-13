Memur Sen'den Türkiye genelinde eylem kararı! İlk eylem Adana'dan başlatıldı |Video

31 Mart seçimleri sonrası CHP'ye geçen belediyelerde işçi kıyımı yaşandı. Bugüne kadar yaklaşım 20 bin işçinin ekmeğinden oldu. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) yaşanan bu haksızlığa tepki göstermek için Türkiye genelinde eylem kararı aldı. İlk eylem bu sabah saat 10 itibariyle Adana'dan başlatıldı. A Haber canlı yayınına katılan Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi 'namus sözünü' hatırlattı ve binlerce kişinin ekmeğinden olduğunu CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinde ise bu işten çıkarmaların pik yaptığını söyledi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, konfederasyona bağlı Bem-Bir-Sen'in Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkartılan 468 sözleşmeli memur için eylem başlattı.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin hemen ardından en çok konuşulan konulardan birisi de belediyelerde çalışan personellerin durumuydu. Birçok belediye başkanı seçimlerden önce işten çıkarma yapmayacağına dair söz vermesine rağmen binlerce belediye çalışanını seçimlerin ardından işten çıkardı. Adana'da da 468 sözleşmeli memurun iş akitlerine Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından son verildi.

Bunun üzerine harekete geçen ve işten çıkarılan belediye çalışanlarının işe geri dönmesini isteyen Memur-Sen, tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin başlangıcını Adana'dan başlattı.

Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından organize edilen eylem ile ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, protesto eylemine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun da katıldı.

31 Mart seçimleri sonrası CHP'ye geçen belediyelerde işçi kıyımı yaşandı. Bugüne kadar yaklaşım 20 bin işçinin ekmeğinden oldu. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) yaşanan bu haksızlığa tepki göstermek için Türkiye genelinde eylem kararı aldı. İlk eylem bu sabah saat 10 itibariyle Adana'dan başlatıldı. A Haber canlı yayınına katılan Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi 'namus sözünü' hatırlattı ve binlerce kişinin ekmeğinden olduğunu CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinde ise bu işten çıkarmaların pik yaptığını söyledi.