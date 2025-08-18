Memur emekli zammında 3’üncü teklif belli oldu

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, 2026-2027 dönemi zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme sürecinde kritik bir güne girdi. Tarafların uzlaşı sağlayıp sağlayamayacağı veya sürecin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne devredileceği bugün netleşecek. Bu önemli dönemeçte hükümetin yeni teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıkladı.