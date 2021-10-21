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Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, Millet İttifakı'na ateş püskürdü: Sizin kendinize güveniniz yok mu?

AA
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Giriş: 21.10.2021 14:35
CHP ile siyasi ayrılığa düşerek kendi yoluna giden Muharrem İnce, Balıkesir'de Millet İttifakı'nı topa tuttu. "Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?" diyen İnce, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Nasıl muhalefetsiniz siz? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der." ifadelerini kullandı.
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