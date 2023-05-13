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Memleket Partisi milletvekili adayı Koray Kurt'tan Başkan Erdoğan'a destek

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Giriş: 13.05.2023 18:14
Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Kurt yaptığı açıklamada "Partimizin il başkanlığı, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız" ifadelerini kullandı.
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