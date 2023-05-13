13 Mayıs 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Partisi milletvekili adayı Koray Kurt'tan Başkan Erdoğan'a destek
Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Kurt yaptığı açıklamada "Partimizin il başkanlığı, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız" ifadelerini kullandı.