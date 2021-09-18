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Memleket Partisi 1. Olağan Kurultayı! Muharrem İnce: Bizim mücadelemiz insan içindir

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Giriş: 18.09.2021 12:24
Memleket Partisi bugün ilk Olağan Kurultayı’nı Muharrem İnce başkanlığında gerçekleştiriyor. Muharrem İnce, 12 bin 783 üyenin oyuyla genel başkan adayı belirlendi. Genel Başkan Muharrem İnce, “Bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bize her gün 29 Ekim’dir biz her gün Cumhuriyet Bayramı’dır. Bize memleketimizin her bir tarafı Samsun’dur. Bizim yaptığımız siyasette verdiğimiz mücadele de insan içindir.  Biz bıkmadan usanmadan gelecek güzel günler için memleket için nefes alırız. Biz makamların mevkilerin ve rütbelerin adamı değiliz.” ifadelerini kullandı.
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