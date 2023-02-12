Meltem öğretmen enkazdan çıktı ilk isteği bakın ne oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142'inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği ise bakın ne oldu.