05 Mart 2022, Cumartesi
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Melitopol’de siviller Rus askerinin üzerine yürüdü
Son dakika haberine göre... Melitopol'de Rus askerlerine karşı siviller direniyor. Askerler, önlerine çıkan kalabalığı püskürmek için havaya ateş açıyor. O anlar kameralara yansıdı.