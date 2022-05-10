Meles Çayı’ndaki kirlilik sorunu çözülemiyor! Pis kokan Meles Çayı’nda çözüm kireç dökmek mi?

30 yıldır koku çeken İzmirliler havaların ısınmasıyla yağmur suyu kanallarının denize döküldüğü Meles Çayı ve çevresindeki kanallarda kokuşan çamur nedeniyle oluşan koku dayanılmaz boyutlara ulaştı. Belediye her yıl olduğu gibi kokuşan çamuru kireçle örtme ve kanaldaki çamuru temizleme çalışması başlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir Körfezi'nde hissedilen kötü kokunun dere yataklarına beton dökülmesinden kaynaklandığını söyledi.

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