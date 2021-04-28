28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Melek İpek tahliye oldu hayallerini anlattı! Tıp Fakültesi'ne hazırlanacağım...

Melek İpek tahliye oldu hayallerini anlattı! Tıp Fakültesi'ne hazırlanacağım...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2021 09:57
Güncelleme:28.04.2021 10:02
Son dakika haberine göre; Antalya'da işkenceci eşini öldürmekten yargılandığı davadan beraat eden Melek İpek hayallerini anlattı. Kızlarıyla uyuyarak geçirdiği ilk gecenin ardından hayallerini anlatan İpek, "Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım" dedi.
Melek İpek tahliye oldu hayallerini anlattı!
Melek İpek tahliye oldu hayallerini anlattı!
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay!
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay!
Dünya takipte! Kim ne istiyor?
Dünya takipte! Kim ne istiyor?
Balbay'dan Türkiye'ye çirkin itham!
Balbay'dan Türkiye'ye çirkin itham!
Türk lider tarih dersi verdi
"Türk lider tarih dersi verdi"
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
Tam kapanma öncesi trafikte yoğunluk
Tam kapanma öncesi trafikte yoğunluk
Türkiye Ermenileri A Haber'de 1915 olaylarını değerlendirdi! Arpine Çizmeciyan: Başkanımızı köşeye sıkıştıramazsınız
Türkiye Ermenileri A Haber'de 1915 olaylarını değerlendirdi! Arpine Çizmeciyan: Başkanımızı köşeye sıkıştıramazsınız
Türkiye Ermenileri A Haber'de 1915 olaylarını değerlendirdi! Aras Krisep: Soykırım olsa burada olamazdık
Türkiye Ermenileri A Haber'de 1915 olaylarını değerlendirdi! Aras Krisep: Soykırım olsa burada olamazdık
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi! Emeklilere ne kadar bayram ikramiyesi verilecek?
Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi! Emeklilere ne kadar bayram ikramiyesi verilecek?
Daha Fazla Video Göster