Melek İpek tahliye oldu hayallerini anlattı! Tıp Fakültesi'ne hazırlanacağım...

Son dakika haberine göre; Antalya'da işkenceci eşini öldürmekten yargılandığı davadan beraat eden Melek İpek hayallerini anlattı. Kızlarıyla uyuyarak geçirdiği ilk gecenin ardından hayallerini anlatan İpek, "Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım" dedi.