13 Aralık 2021, Pazartesi
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Mehmetçik'ten Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu! Görüntüler paylaşıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri Tunceli'deki Eren Kış-6 operasyonlarına devam ediyor. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonların görüntüleri paylaşıldı.