02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Mehmetçik'ten Ramazan Bayramı'na özel klip: Bayram al bayrağın gölgesinde güzel
Ramazan Bayramı Türkiye ve Müslüman aleminde büyük bir coşkuyla kutlanırken Milli Savunma Bakanlığı bayram vesilesiyle özel bir video klip yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" ifadeleri kullanıldı.