Mehmetçik'ten öğrenci kardeşinin mektubuna duygu yüklü yanıt |Video

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor. O mektuplardan birisi de ilköğretim 3. sınıf öğrencisi Zehra Aslan'a aitti. Minik Zehra "Siz orada bizler için savaşıyorsunuz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah bütün askerler sağ salim vatanımıza ve ailelerinize kavuşursunuz" sözlerine Mehmetçik'ten duygu yüklü yanıt geldi.