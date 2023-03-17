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Mehmetçik'ten mobil temizlik ünitesi! Hatay'da kurulan mobil temizlik ünitesi hizmet vermeye başladı

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 14:23
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri fabrika ve tersane işletmesinin Hatay'da kurduğu mobil temizlik ünitesi hizmet vermeye başladı. Depremzedelere hizmet veren tesiste 25 bin litrelik su deposu var. Ayrıntıları bölgeden Tayfun Er aktardı.
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