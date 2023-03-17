Mehmetçik'ten mobil temizlik ünitesi! Hatay'da kurulan mobil temizlik ünitesi hizmet vermeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri fabrika ve tersane işletmesinin Hatay'da kurduğu mobil temizlik ünitesi hizmet vermeye başladı. Depremzedelere hizmet veren tesiste 25 bin litrelik su deposu var. Ayrıntıları bölgeden Tayfun Er aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN