Mehmetçik'ten hem terörle hem de Kovid-19la mücadele: 10 Mart'tan bugüne ise 256 PKK/YPG’li etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı dün 32, son bir haftada 65, son bir ayda 165, ülkemizde ilk korona vakasının görüldüğü 10 Mart'tan bugüne ise 256 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Öte yandan son 1 ayda 165 PKK/YPG’li teröristi etkisizleştiren MSB & TSK, Korona salgını ile mücadelede; haftada 10 milyon cerrahi maske, 5 bin litre dezenfektan, 5 bin tulum, koruyucu gözlük, eldiven üretiyor.





Milli Savunma Bakanlığı dün 32, son bir haftada 65, son bir ayda 165, ülkemizde ilk korona vakasının görüldüğü 10 Mart'tan bugüne ise 256 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.







Son 1 ayda 165 PKK/YPG'li teröristi etkisizleştiren MSB & TSK, Korona salgını ile mücadelede; haftada 10 milyon cerrahi maske, 5 bin litre dezenfektan, 5 bin tulum, koruyucu gözlük, eldiven üretiyor. Önümüzdeki haftalarda, prototipi geçtiğimiz hafta tanıtılan, yüzde yüz yerli ve milli, Sahra adı verilen mekanik solunum cihazı haftada 500 adet olmak üzere Mehmetçiğin, Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmesi hedefleniyor.







Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.











Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Kovid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.











Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.











