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Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı

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Giriş: 12.04.2021 14:32
Güncelleme:12.04.2021 14:37
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.
Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
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