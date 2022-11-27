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Mehmetçik zorlu kış şartlarında görevde! Operasyonlar zor şartlarda nasıl yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 12:34
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlara aralıksız devam ediyor. Kış aylarına girilmesiyle birlikte binlerce metrelik rakımda, yer yer karlı arazide operasyonlar icra ediliyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut. Komandolar ve özel kuvvetler, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede kahramanca, korkusuzca ve en iyi şekilde görevlerini yerine getiriyor. Mehmetçiğin zorlu arazide ve hava şartlarındaki operasyonlarını A Haber canlı yayınına katılan emekli albay İbrahim Keleş değerlendirdi.
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