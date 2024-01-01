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Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 15:21
Irak sınırında Mehmetçik rahat uyuyalım diye yeni yılda da teyakkuzdaydı. A Haber ekibi de Irak sınırındaki bir üs bölgesini ziyaret etti.
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Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda
Mehmetçik yeni yılda da teyakkuzda
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