Mehmetçik Tunceli'deki terör operasyonlarını harita üzerinde A Haber'de anlattı

Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol söz konusu bölgeden teröristlerin temizlenmeye devam ettiğini belirtti. Gelişmeler doğrultusunda bölgenin ilgi gördüğünü de dile getiren Yüzbaşı Şenol "Tunceli-Ovacık-Pülümür üçgeninde teröre ağır darbe vuruldu. Çok zorlu bir arazi ancak her yere ayak bastık. Son yıllarda terör örgütlerinin belinin kırılmasıyla bölge yerli ve yabancı turistler de çekmeye başladı." şeklinde konuştu.