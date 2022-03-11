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Mehmetçik Tunceli dağlarında görev başında

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Giriş: 11.03.2022 12:25
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında başarıyla görev yapan Mehmetçikleri gösteren bir video klip paylaştı.
Mehmetçik Tunceli dağlarında görev başında
Mehmetçik Tunceli dağlarında görev başında
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