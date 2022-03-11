11 Mart 2022, Cuma
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Mehmetçik Tunceli dağlarında görev başında
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında başarıyla görev yapan Mehmetçikleri gösteren bir video klip paylaştı.