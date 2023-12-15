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Mehmetçik teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 15.12.2023 18:07
MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.
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