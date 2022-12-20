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Mehmetçik terör hedeflerini BORAN ile vuracak! TSK'ya teslimatı yapıldı

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Giriş: 20.12.2022 09:10
Milli Savunma Bakanlığı, iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi 'BORAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığını duyurdu. 17 kilometre etkili menzile sahip 'BORAN' dakikada 6 atış yapabiliyor. Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan 'Boran' artık TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden olacak.
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