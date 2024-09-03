Mehmetçik tatbikattan tatbikata koşuyor! TSK’dan 6 ayda 74 tatbikat

Mehmetçik bir yandan kardeş orduların eğitimine destek verirken bir yandan da tatbikatlara katılmayı ihmal etmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu yılın ilk 6 ayında 74 tatbikat düzenledi. İşte detaylar.

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