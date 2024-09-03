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Mehmetçik tatbikattan tatbikata koşuyor! TSK’dan 6 ayda 74 tatbikat

Mehmetçik tatbikattan tatbikata koşuyor! TSK’dan 6 ayda 74 tatbikat

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 12:05
Mehmetçik bir yandan kardeş orduların eğitimine destek verirken bir yandan da tatbikatlara katılmayı ihmal etmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu yılın ilk 6 ayında 74 tatbikat düzenledi. İşte detaylar.
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TSK’dan 6 ayda 74 tatbikat
TSK’dan 6 ayda 74 tatbikat
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