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Mehmetçik taciz ateşi açan 5 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş: 26.03.2021 10:54
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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