Mehmetçik sahada görev başında! Mavi bereliler vatandaş için mücadele ediyor

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden 10 ilimiz etkilendi. Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor ve vatandaşlar sağ olarak çıkarılıyor. Mehmetçik ise vatandaş için sahada ve her noktada görev yapıyor. Mavi bereliler vatandaşlara yardımları ulaştırmak için mücadele ediyor.

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